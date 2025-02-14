شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيسيرو: المدرب على دراية كاملة بالزمالك وسعيد بتواجد عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مروان الشربيني، مدير أعمال البرتغالي جوزيه بيسيرو، أن المفاوضات تمت بشكل سريع نظرا لرغبة الزمالك والمدرب على خوضه هذه التجربة، والعقد لمدة موسم ونصف.

وقال مروان الشربيني في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "جوزيه بيسيرو مرحب جدا بتولي القيادة الفنية للزمالك، والتعاقد مع بيسيرو لمدة موسم ونصف، والمدرب سيقود الزمالك أمام بتروجت".

وتابع: "المفاوضات تمت مع الزمالك بسهولة لرغبة النادي والمدرب في قيادة هذه الفترة، ويرى أنه المشروع الذي يرغب في قيادته".

وأوضح: "ميدو هو الذي قاد المفاوضات مع بيسيرو، ويعمل معه 4 مساعدين، وأيمن عبد العزيز هو الأقرب للتواجد في الجهاز، وفي انتظار إعلان الزمالك عن هذه التفاصيل".

وتابع: "بيسيرو على دراية كاملة بنادي الزمالك، وكان سعيدا جدا بتواجد عبد الله السعيد في الزمالك وقيامه بتدريبه مرة أخرى".