شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق أحمد رفعت يهزم إيهاب جلال 2-1 ويحصد المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، المركز الثالث ببرنامج اكتشاف المواهب كابيتانو مصر، عقب الفوز على فريق إيهاب جلال بقيادة عصام الحضري في مباراة تحديد المراكز بنتيجة 2-1.

من جانبه، كشف وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن طقوسه الثابتة خلال فترة اللعب، وذلك على هامش استضافته ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال وائل جمعة: "أنا مدمن شاي كشري بين الشوطين، وكان من الأمور الأساسية بالنسبة لي في المباريات، وبدايتي مع الأهلي كانت مباراة ريال مدريد، ووقتها قدمت أداء مميزا وقدمت نفسي للجماهير بشكل جيد".

وأضاف: "كنا نلعب مباراة في مالي ووقتها كان هناك أكثر من حالة إصابة ببلع اللسان، وعماد النحاس كان يلعب بجواري وقتها وسقط فجأة فجريت عليه ووضعت حذائي في فمه خوفاً من أن يكون بلع لسانه".

واختتم: "بعدها عماد النحاس قال لي إنه لم يكن سيموت ببلع اللسان ولكن من وضعي للحذاء في فمه".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، وإيهاب جلال بقيادة عصام الحضري لحسم المركز الثالث.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.