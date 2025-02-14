شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك مازال منافسا على بطولة الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ما زال منافساً على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على الرغم من تذبذب نتائج الفريق الأبيض في الجولات الأخيرة.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري فريق الزمالك قادر على المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم مع نادي الأهلي وبيراميدز، واللقب ما زال في الملعب".

وتابع: "الزمالك يعاني من أزمة مالية أيضاً تؤثر على الفريق حالياً، ويجب حل الأمور سريعا من قبل مجلس الإدارة".