شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 30 نقطة عقب إقامة اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 مباراتين في ختام الجولة الـ13 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق مودرن سبورت فريق طلائع الجيش، والتقى الاتحاد السكندرى مع إنبى.

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدورى

انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

إنبى يتعادل فى الوقت القاتل 1-1 مع الاتحاد السكندري.. فيديو

تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي،جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".



جدول الدورى

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"