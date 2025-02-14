شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه نيجيريا مرتين وديا في معسكر فبراير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر أن يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 نظيره النيجري مرتين وديًا في معسكر فبراير الجاري الذة ينطلق 20 من الشهر نفسه، وساد ارتياح من الطرفين بالمواجهتين الوديتين بعد أن أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة بأمم إفريقيا المقبلة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت الخميس عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة هي: مصر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل من تصفيات وسط أفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 13 فريقًا، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، سيتأهل من هذه البطولة أفضل 4 منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.

وستقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.