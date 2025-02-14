شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جروس يحزم حقائبه استعدادا لمغادرة القاهرة بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نشر أمير عزمى مجاهد، المدرب العام للزمالك، صورة تجمعه بالسويسري كريستيان جروس والجهاز المعاون بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

وظهر جروس في الصورة مع الجهاز المعاون حاملاً حقائبه استعداداً لمغادرة القاهرة بعد الرحيل عن تدريب الزمالك.

فى سياق متصل، وصل البرتغالى جوزيه بيسيرو إلى مطار القاهرة منذ قليل لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفاً للسويسري كريستيان جروس ومعه ثلاثة من معاونيه على أن يصل الفرد الرابع في الجهاز الفني صباح غد الجمعة.

ويقود البرتغالى جوزيه بيسيرو تدريب فريق الزمالك غدا، خلفا للسويسرى جروس الذى يرحل عن تدريب الفريق، وودع اللاعبين اليوم خلال المران.

ومن المقرر أن يظهر بيسيرو غدا في التدريبات، مع عقد جلسة مع اللاعبين للتعرف عليهم ،وتسلم مهمته رسميا مع الأبيض.

ومن المقرر أن تكون مباراة بتروجت هي الأولى لبيسيرو مع الزمالك بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مع وجود شرط جزائى 3 أشهر في عقد المدرب الجديد، والذى يصل راتبه إلى 10 آلاف دولار.