شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كنت بخاف من جمال حمزة وأداء الأهلي لا يتطور مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث وائل جمعة، نجم النادي الأهلي السابق، عن أبرز المواقف التي مر بها خلال مسيرته الكروية مع الفريق الأحمر والمنتخب، وتجربة العمل في منصب مدير الكرة، وذلك على هامش استضافته ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال وائل جمعة: "كابيتانو مشروع رائع وأعجبني على المستوى الشخصي ومنح الفرصة للمواهب، والصخرة كان لها علاقة بأدائي في الملعب وشكلي، لم أكن أضحك أو ابتسم ولو ابتسمت معرفش ألعب".

وأضاف: "تخاف من المهاجم اللي يسرقك ويستغل أخطاءك، وجمال حمزة كان من اللاعبين الذين أخشاهم، وعالمياً لعبت أمام وين روني وعرفني يعني إيه مهاجم به كل مميزات رأس الحربة".

واصل الصخرة: "تعرضت لمواقف كثيرة وتسببت في استقبال أهداف ولكن كان لي رصيد وهذا كان يجعل الجماهير تغفر لي، لعبت مع عبد الواحد السيد مباراة ودية، ولأنني غير معتاد على اللعب معه كنت أعيد له الكرة فتسببت في هدف".

وأكمل متحدثاً عن مهمة المدافع في الملعب: "المدافع أهم شىء له قطع الكرة والتسليم لأقرب لاعب له، لكن أن تكون صانع ألعاب هذا يجعل المدافع يفقد جزءا من شراسته".

وعن العمل في منصب مدير الكرة مرة أخرى قال وائل جمعة: "كشغل في منصب مدير الكرة في مصر الأمر صعب بالنسبة لي، ويجب تطوير مهام مدير الكرة، هذه التجربة كانت ناجحة في وقت سابق ولكن الظروف الآن تغيرت ويجب أن يكون هناك سلطة لمدير الكرة من النادي بأنه ليس كمالة عدد، في موضوعي اللاعبون لم يشعروا أن الإدارة تساندني وهذا كان خطأ، والتقدير المادي يجب أن يكون مناسباً لمدير الكرة، ولا أعتقد أن مسألة السن وقرب سنه من اللاعبين أمر ضروري لأنني مش جايب ناظر مدرسة، الفترة التي عملت خلالها مع كيروش كنت تعلمت من تجربة الأهلي".

وأكمل: "في التحليل أحرص على الصالح العام بغض النظر عن العلاقة بيني وبين اللاعبين، وكيروش اتظلم بالأحكام السريعة، وأكثر شىء ظلمه أن اتحاد الكرة كان أول من ذبحه وهاجم كيروش وقالوا إنهم يرغبون في فسخ التعاقد، بعدها عدنا إلى الفندق وكان عقده معه وقال لي خذ العقد وقل لهم هذا هو العقد الذي تبحثون عنه لدراسته وفسخه".

واختتم: "أرى أن أداء الأهلي لا يتطور مع كولر، وقراراته في الاستغناء والتعاقد مع اللاعبين غير سليمة، وهناك لاعبون هبط مستواهم ولم يطورهم".