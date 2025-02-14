شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ13 تعيد مروان محسن ومحمد سالم لكسر الصيام التهديفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عودة الحياة لبعض المهاجمين بعد تسجيلهم في مباريات فريقهم هذا الأسبوع.

ويأتي في مقدمة هؤلاء المهاجمين مروان محسن مهاجم فريق الجونة عقب تسجيله هدف مع الفريق الساحلى بمرمى الإسماعيلى بعد غياب طال 425 يوما حيث كان أخر أهدافه لفريقه السابق مودرن سبورت في مرمى سيراميكا يوم 14 ديسمبر 2023.

ثم في المرتبة الثانية يأتى محمد سالم مهاجم فريق سموحة عقب تسجيله هدف فوز فريقه السكندرىعلى نظيره بتروجيت وتحقيق الثلاث نقاط، حيث كان أخر هدف له مع فريق المقاولون العرب في مرمى زد الموسم الماضى يوم 23 أكتوبر 2023 وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 3-3 ، وسجل سالم بعد 487 يوما صيام عن التهديف بالدورى المصرى.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.