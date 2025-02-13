يوروبا ليغ: أياكس يضع قدما في ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : خطا أياكس الهولندي خطوة كبيرة نحو بلوغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه خارج أرضه على أونيون سان جيلواز البلجيكي 2 0 في ذهاب الملحق الخميس.

ويدين نادي العاصمة الهولندية بفوزه الى هدفي الدنماركي كريستيان راسموسين (59) والبلجيكي جورثي موكيو (71).

وبعد أن احتل أياكس المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي، استعاد وهجه هذا الموسم حيث يتصدر الترتيب بفارق الاهداف عن مطارده أيندهوفن مع مباراة أقل، في حين أنه يواصل سعيه للظفر بلقبه القاري الأول منذ فوزه بلقبه الرابع في دوري أبطال أوروبا في عام 1995.

واحتل أياكس المركز الثاني عشر في ترتيب المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الثانية، ما أهله لخوض غمار الملحق المؤهل الى ثمن النهائي. في حين جاء سان جيلواز في المركز الحادي والعشرين، وهو يحتل المركز الثالث في بطولته المحلية.

كذلك، عاد ريال سوسييداد الاسباني بالفوز من عقر دار ميدتيلاند الدنماركي 2 1.

وبعد أن تقدم برايس مينديس (11 من ركلة جزاء) والياباني تاكيفوسا كوبو (31) بثنائية نظيفة لسوسييداد، قلص البولندي أدم بوكسا لميدتيلاند (38).

وحقق فنربهتشه التركي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوزا كبيرا على حساب ضيفه أندرلخت البلجيكي 3 0.

وسجل أهداف النادي التركي الصربي دوشان تاديتش (11) والبوسني إدين دجيكو (42) والمغربي يوسف النصيري (57).

كما فاز فيرينتسفاروش المجري على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدف وحيد سجله الاسرائيلي محمد أبو فاني (23).