شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى nile بعد مباريات اليوم الخميس، ليواصل فريق بيراميدز صدارة الترتيب بفارق نقطة واحد عن الأهلى صاحب الوصافة.

وشهدت الجولة فوز ثلاثى المقدمة بعد فوز بيراميدز على حرس الحدود والأهلى على غزل المحلة، والزمالك على فاركو.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى

تنطلق مباريات الحولة الرابعة عشر من منافسات دورى nile ، الاحد المقبل الموافق 16 فبراير وتستمر لمدة ثلاثة أيام لتنتهى الثلاثاء 18 فبراير، وتعد أقوى مباريات الجولة ،كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى المقرر له السابعة مساء الأحد.

الأحد 16 فبراير

الزمالك مع بتروجت 4 مساء

سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء

الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء

حرس الحدود مع فاركو 7 مساء

الاثنين 17 فبراير

سيراميكا مع إنبى 4 مساء

مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء

الاتحاد مع الجونة 7 مساء

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش مع زد 4 مساء

غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.