شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة للاعبى كابيتانو مصر: الدولة وفّرت لكم اهتماما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

وجه وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، على هامش استضافته في حلقة اليوم.

وقال وائل جمعة: "سعيد بالتواجد معكم وأحسد المواهب على التواجد في مكان وملعب جيد ومع مدربين صنعوا اسما كبيرا في الكرة، والدولة وفّرت لكم اهتماماً كبيراً واهتماما إعلاميا عكس ما كنا نعاني منه في بدايتنا".

وأضاف: "المدافعون أكثر اللاعبين المظلومين في الملعب لأنهم قد يحملوا المباراة بأكملها على أكتافهم ثم يسجل لاعب هدف الفوز ويأخذ اللقطة، وأهم شىء ألا تصدر مشكلة لفريقك، وأتمنى أن أراكم في منتخب مصر وتحققوا بطولات للكرة المصرية".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، وإيهاب جلال بقيادة عصام الحضري لحسم المركز الثالث.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.