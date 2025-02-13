شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يشارك فى دورة ودية بالمغرب استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في دورة ودية بالمغرب خلال الفترة من 22 وحتى 26 فبراير الجاري بمشاركة مصر والمغرب وبعض المنتخبات الأخرى سيتم الكشف عنها خلال ساعات.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما التي أقيمت اليوم الخميس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وصاحب المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا.

بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما سيتنافس بها 16 فريقا وستقام خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل بالمغرب، وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق.

ويتأهل من تلك البطولة 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي تضم 48 فريقا، والتي ستقام فى قطر في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر من العام الحالى.

وتشمل المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025 كلا من: (مصر - المغرب - أنجولا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - جامبيا - مالي - السنغال - الصومال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - تونس - أوغندا - زامبيا - المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا - الثاني بتصفيات وسط أفريقيا).