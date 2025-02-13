شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الأهلي ينضم لتدريبات نورشيلاند الدنماركى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انضم عمر عبد الرحيم لاعب وسط فريق الناشئين بالنادي الأهلي إلى تدريبات فريق تحت 17 عامًا في نورشيلاند الدنماركي، حيث يستمر في هذه التجربة لمدة 17 يومًا، بمشاركة مجموعة من اللاعبين من جنسيات مختلفة، تشمل مواهب شابة من الدول الإسكندنافية ولاعبين أفارقة من غانا وكوت ديفوار.

ويخوض عبد الرحيم مواليد 2009، تجربة معايشة احترافية في نادي نورشيلاند الدنماركي، التابع لأكاديمية Right to Dream، التي تهدف إلى تطوير المواهب الشابة وتأهيلها للاحتراف.



عمر عبد الرحمن ناشئ الأهلي



عمر عبد الرحمن ناشئ الأهلي