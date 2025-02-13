شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. إمام عاشور ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد إمام عاشور لاعب فريق الأهلى بجدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 أهداف، عقب إقامة اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 مباراتين في ختام الجولة الـ13 من عمر المسابقة، حيث أستضاف فريق مودرن سبورت فريق طلائع الجيش والتقى الاتحاد السكندرى مع إنبى.

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدورى

انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

إنبى يتعادل فى الوقت القاتل 1-1 مع الاتحاد السكندري.. فيديو

تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي،جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".



الهدافون

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"