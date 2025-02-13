شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع سيرين غطاس لتدعيم فريق كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية سيرين غطاس؛ لتدعيم صفوف فريق الكرة النسائية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شادي أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة موسم ونصف الموسم، وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيد اللاعبة في قائمة الفريق، في صفقة انتقال حر.