شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يطلب الإطلاع على قاعدة بيانات الحكام ونسب مشاركاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاطلاع على قاعدة بيانات الحكام ونسب مشاركاتهم في إدارة المباريات خلال الفترة الماضية.

ويهدف رويز من هذه الخطوة إلى تقييم مستوى الحكام المصريين، والتعرف على توزيعهم في مختلف المسابقات، تمهيدًا لوضع خطة تطويرية تضمن رفع كفاءة المنظومة التحكيمية.

يذكر أن أوسكار رويز تولى منصبه رسميًا مؤخرًا، وسط توقعات بإجراء تغييرات على هيكلة اللجنة وسياسات إدارة التحكيم في مصر.

واختتم الإثنين الماضي، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق السبت الماضى بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.