شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 – 2 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، استلام الأهلي رخصة الحفر وبناء الاستاد.

الأهلي يتسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد و«القلعة الحمراء» تعلن موعد بدء تنفيذ المشروع

تسلم النادي الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة ، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.

بيسيرو يقود تدريب الزمالك غدا استعدادا لبتروجت بديلا لجروس

يقود البرتغالى جوزيه بيسيرو تدريب فريق الزمالك غدا ، خلفا للسويسرى جروس الذى يرحل عن تدريب الفريق، وودع اللاعبين اليوم خلال المران.

تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم .

نقل مباراة غزل المحلة والمصري لاستاد برج العرب بدلًا من السويس

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة نقل مباراة غزل المحلة و المصري إلى استاد برج العرب بالإسكندرية بدلاً من استاد السويس في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء 18 فبراير ضمن مواجهات الجولة الـ14 من دوري نايل.

طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدورى

انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

إنبى يتعادل فى الوقت القاتل 1-1 مع الاتحاد السكندري.. فيديو

تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي،جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

القلعة الحمراء تحصل على ترخيص بناء "استاد الأهلي".. صورة

استعرضت شركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، خطاب ترخيص البناء الرسمي، الذي يمثل خطوة حاسمة في مسار تشييد الملعب المُنتظر.

جلسة مرتقبة بين هاني أبو ريدة وأسامة نبيه لبدء تحضيرات منتخب الشباب

يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، جلسة في الساعات المقبلة، مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، لبدء التحضيرات لبطولة الأمم الإفريقية بعد الإعلان عن القرعة وتواجد الفراعنة في مجموعة صعبة.

في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت

شهد مران الزمالك اليوم الخميس العديد من الكواليس المهمة في الظهور الأخير للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني الذى اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ليتولى البرتغالى جوزيه بيسيرو بدلا منه المهمة.