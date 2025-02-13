شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل فى الوقت القاتل 1-1 مع الاتحاد السكندري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعادل إنبي مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله في المباراة التي،جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

سجل كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري هدف سيد البلد في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس،واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنبى فى الدقيقة (90+8) سجل منها أحمد أمين أوفا هدف التعادل.

ترتيب إنبي والاتحاد السكندرى فى الدورى

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعها من 13 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

تشكيل إنبى لمواجهة الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – زياد كمال - مصطفي شكشك.

الهجوم: أحمد حواش – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبى

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: محمد المغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن.

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري.

الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة.