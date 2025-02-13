الامارات | العين يواصل الإبداع مع «إيفيتش».. وخورفكان يقسو على العروبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل العين سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الصربي فلاديمير إيفيتش، مُحققا فوزه الثاني تواليا، على حساب كلباء 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن المرحلة 16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وضرب الزعيم بقوة في الشوط الأول، إذ وضعه سفيان رحيمي في المقدمة بضربة رأس بعد كرة عرضية لعبها له بندر الاحبابي، ليضعها من تحت أقدام حارس كلباء، «23».

وأضاف كوامي أوتوني، الهدف الثاني مستغلا ضربة ثابتة نفذها بالاسيوس، لينقض عليها برأسه ويضعها في الشباك، «40».

وجاء الدور على كاكو ليضع بصمته في مرمى كلباء بعد تسديدة رائعة من خارج الصندوق استقرت في مكان صعب على يسار الحارس، «44».

وفي الشوط الثاني قلص مهدي قائدي الفارق لمصلحة النمور من ضربة ثابتة وضعها من فوق الحائط البشري لتستقر على يسار خالد عيسى، «53».

وعزز العين تواجده في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29، في حين تجمد رصيد كلباء عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، تمكن خورفكان من تحقيق فوز مُريح على حساب العروبة بثلاثة أهداف نظيفة.

ونجح حمدان البشير في كتابة الأفضلية لمصلحة أصحاب الأرض بعد مرور ثلاثة دقائق فقط، من متابعة لكرة طارق تيسودالي، ليُكملها في المرمى.

وضاعف طارق تيسودالي، النتيجة لخورفكان بتسجيله الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من ايلتون بوامورتي، وضعته في مواجهة صريحة مع حارس العروبة «50».

وصعب البديل عمر كيتا، من مهمة الضيوف بتسجيله الهدف الثالث بعد دقائق من نزوله بفضل تمريرة طارق تيسودالي، ليضع الكرة في المرمى والذي كان خاليا من حارسه في ذلك التوقيت «88».

وارتقى خورفكان بهذا الانتصار إلى المركز العاشر «مؤقتا»، برصيد 18 نقطة، فيما تأزم موقف العروبة ليبقى أخير برصيد ثلاث نقاط.