دورة الدوحة: شفيونتيك تواصل زحفها وتبلغ نصف النهائي على حساب ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : واصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالميا، زحفها نحو لقب رابع على التوالي في دورة الدوحة الألف نقطة لكرة المضرب، وذلك بتأهلها إلى نصف النهائي بعد فوزها الخميس على الكازخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عالميا 6 2 و7 5 في إعادة لنهائي العام الماضي.

ورفعت البولندية عدد انتصاراتها المتتالية في العاصمة القطرية إلى 17 مباراة (5 في 2022 و4 في 2023 و5 في 2024 و3 في 2025) وإلى 18 في 19 خاضتها في هذه الدورة التي انتهى فيها مشوارها عند الدور الثاني في مشاركتها الأولى عام 2020 على يد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا.

توجت البولندية بعد ذلك بألقاب 2022 على حساب الاستونية انيت كونتافيت، 2023 بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا ثم 2024 على حساب ريباكينا.

وتلتقي الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، بينها أربعة في رولان غاروس، في دور الأربعة التونسية أنس جابر أو اللاتفية يلينا أوستابنكو.

وقالت ابنة الـ23 عاما الساعية إلى لقبها الأول في 2025 والثالث والعشرين في مسيرتها "أنا سعيدة للغاية وفخورة جدا بنفسي. شعرت أنها رفعت مستواها في المجموعة الثانية"، متطرقة إلى ما ينتظرها في نصف النهائي بالقول عن جابر وأوستابنكو "لديهما أسلوب لعب مختلف تماما. احتاج أن أتحضر لبعض الضربات الخادعة، لكن أملك بعضها أيضا".

وكانت مواجهة الخميس الثانية هذا العام بين شفيونتيك وريباكينا، المصنفة سابعة عالميا وخامسة في الدورة، بعد أولى في كأس يونايتد حين فازت شفيونتيك بمجموعتين، لترفع البولندية الخميس عدد انتصاراتها أمام بطلة ويمبلدون لعام 2022 إلى أربعة من أصل ثماني مواجهات.

بعدما حسمت المجموعة الأولى بسهولة نتيجة انتزاعها شوطين على إرسال منافستها من دون أن تمنح الأخيرة أي فرصة للفوز على إرسالها، وجدت شفيونتيك نفسها متخلفة 0 2 في المجموعة الثانية بعد تنازلها عن شوط الإرسال الأول ثم حصلت على أكثر من فرصة للتعويض في الشوط الرابع لم تستثمرها، ما سمح لريباكينا في التقدم 3 1، 4 2 و4 3، قبل أن تنال البولندية فرصتين لإدراك التعادل على إرسال الكازخستانية وترجمت الأولى لتصبح النتيجة 4 4 والإرسال في حوزتها.

وأفلتت البولندية من خسارة إرسالها في الشوط التاسع وتقدمت 5 4 ثم 6 5 قبل أن تحسم المجموعة على إرسال الكازخستانية 7 5 والمباراة في ساعة و36 دقيقة.

وقلبت الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا خسارتها المجموعة الأولى أمام الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة سادسة إلى فوز 4 6، 6 1 و6 1 وبلغت نصف النهائي.

وارتكبت المصنفة 26 عالميا أربعة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى وتعرّضت خلالها لكسر الإرسال في الشوطين الأول والخامس والتاسع، كما أنها لم تجد نسقها المعتاد وضرباتها التي خوّلتها بلوغ ربع النهائي، فخسرتها 4 6.

لكن ذلك لم يحبط عزيمة الروسية البالغة 30 عاما، فبدأت المجموعة الثانية بقوة وكسرت إرسال الأميركية في الشوطين الثاني والسادس قبل حسمها 6 1.

وتابعت ألكسندروفا صحوتها في المجموعة الثالثة والحاسمة، وكسرت إرسال المصنفة سادسة ثلاث مرات في الأشواط الثالث والخامس والسابع وأنهتها 6 1 في 32 دقيقة.

وتابعت ألكسندروفا بتحقيقها الانتصار الثاني على بيغولا في ثلاث مواجهات، مشوارها الناجح في الدوحة الذي تخلله إقصاء المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بالسيناريو عينه بعدما كانت متاخرة بمجموعة من دون رد.