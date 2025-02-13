شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قوى لفريق الزمالك فى بطولة البراعم لكرة الماء 2013 بنادى بالم هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فريق نادى الزمالك لكرة الماء فى بطولة البراعم مواليد 2013 لموسم 2024/ 2025 والتى تقام فى نادى بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى 15 فبراير الجارى.

ويشارك الفريق الأبيض بمجموعتين، حيث تضم قائمة لاعبي فريق الزمالك (أ) كلا من: كريم محمود قطب، علي عمرو علي ، يامن ممدوح، يونس محمد حمدي، محمد خالد محمد، سليم هيثم، فتحي محمود، احمد محمود انيس، وحمزة محمد سعيد.

كما يشارك الزمالك بفريق (ب) ويضم اللاعبين: حمزة أحمد عبد الهادي، مازن محمد عادل، أحمد محمد فخراني، إسلام أحمد، إبراهيم أحمد، عمر خالد، آدم حسين، أحمد سيد حسن، حمزة طارق، ويحيي مصطفى.

يقود الفريق عبد الرحمن مجدى، ورئيس جهاز العاب الماء شريف الشيخ، والمسئول الإداري سالم عبد المعبود الجزار.



فريق الزمالك فى بطولة البراعم لكرة الماء