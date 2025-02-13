شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين هاني أبو ريدة وأسامة نبيه لبدء تحضيرات منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، جلسة في الساعات المقبلة، مع أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، لبدء التحضيرات لبطولة الأمم الإفريقية بعد الإعلان عن القرعة وتواجد الفراعنة في مجموعة صعبة.

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت الخميس عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة هي: مصر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل من تصفيات وسط أفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 13 فريقًا، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، سيتأهل من هذه البطولة أفضل 4 منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025.

ستقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

