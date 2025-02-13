شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل: معايشتي فى نوتنجهام فرصة لتطبيق التجربة الإنجليزية في عملي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام عادل نجم الأهلي والمقاصة السابق والمدير الرياضي لنادي لافيينا عن سعادته بالاستفادة التي عادت عليه من قضاء فترة معايشة في نادي نوتنجهام فورست الانجليزي، وإثقال مهاراته الإدارية واكتساب الخبرات اللازمة في مجال الإدارة الرياضية.

وحرص إسلام عادل على قضاء فترة معايشة في نادي نوتنجهام فورست الانجليزي، من أجل اكتساب الخبرات اللازمة في مجال الإدارة الرياضية.

شدد عادل على أنه سيحاول الاستفادة من المعايشة التي قضاها في عمله مع نادي لافيينا، مؤكدا أن التجربة ستفيده في مشواره الإداري خلال الفترة القادمة، لاسيما وأنه يرغب في تطبيق الأسلوب المتبع في الأندية الانجليزية والتطبيق العملي للخبرات التي نقلتها من معايشتي في النادي الانجليزي.