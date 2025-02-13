شكرا لقرائتكم خبر عن في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الزمالك اليوم الخميس العديد من الكواليس المهمة في الظهور الأخير للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني الذى اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ليتولى البرتغالى جوزيه بيسيرو بدلا منه المهمة.

أدى أحمد فتوح لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على حيث يعاني اللاعب من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما أدى مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل أن يخوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية.

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم كما أدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



أحمد محمود



الونش



إيشو



زيزو



سيف الجزيري



سيف جعفر



شيكابالا



صلاح مصدق



عبد الشافي



عبد الله السعيد



كوستا



محمد حمدى



محمود جهاد



مصطفى شلبي



ناصر ماهر



ناصر منسي



أحمد الجفالى



أحمد حسام



أحمد حمدى