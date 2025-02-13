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في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت

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  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 1/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 2/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 3/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 4/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 5/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 6/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 7/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 8/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 9/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 10/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 11/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 12/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 13/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 14/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 15/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 16/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 17/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 18/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 19/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 20/21
  • في الظهور الأخير لـ جروس.. كواليس مران الزمالك استعداداً لمواجهة بتروجت 21/21

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 13 فبراير 2025 08:03 م

شهد مران الزمالك اليوم الخميس العديد من الكواليس المهمة في الظهور الأخير للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني الذى اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ليتولى البرتغالى جوزيه بيسيرو بدلا منه المهمة.

أدى أحمد فتوح لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على حيث يعاني اللاعب من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الممتاز.

كما أدى مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل أن يخوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية.

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم كما أدى محمد عواد حارس مرمى  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمود جهاد
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مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

 

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ناصر ماهر

 

ناصر منسي
ناصر منسي

 

أحمد الجفالى
أحمد الجفالى

 

أحمد حسام
أحمد حسام

 

أحمد حمدى
أحمد حمدى

 

أحمد عاطف
أحمد عاطف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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