شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة الحمراء تحصل على ترخيص بناء "استاد الأهلي".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت شركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، خطاب ترخيص البناء الرسمي، الذي يمثل خطوة حاسمة في مسار تشييد الملعب المُنتظر.

وتسلم النادي الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة ، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.



صورة من منشور شركة القلعة الحمراء



خطاب تخصيص استاد الاهلي

وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام مساء غدٍ بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، بحضور مجلس إدارة الأهلي ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية التي تم توجيه الدعوة إليها.

وأتم مسئولو الأهلي على الاتفاق مع شركة أمريكية لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد للقلعة الحمراء، على أن تتم عملية الإنشاء من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية ويستغرق المشروع مدة 4 سنوات قبل الانتهاء من تنفيذه.

يذكر أن سعة الاستاد الجديد تتسع لاستقبال 42 ألف متفرج، وتحصل الجهات الممولة والمنفذة على حق الانتفاع لـ25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي، كما أن المشروع يشمل مدينة رياضية تضم متحفا ومستشفى وجامعة ومراكز تسوق وخدمات تجارية.