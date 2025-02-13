شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

تعادل إنبى والاتحاد السكندري سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

تشكيل إنبى لمواجهة الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – زياد كمال - مصطفي شكشك.

الهجوم: أحمد حواش – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبى

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: محمد المغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن.

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري.

الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة.

ترتيب إنبي والاتحاد السكندري فى الدوري

ويحتل إنبى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.