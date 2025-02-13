شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات كأس مصر لرجال اليد التى ستقام فى 18 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره اليد انه من المقرر انطلاق منافسات كاس مصر رجال في 18 مارس المقبل وذلك وفقا لقرعة البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ال 16 في كأس مصر لكرة اليد فى ذلك الموعد عقب الانتهاء من مباريات دور ال 32 والتى اختتمت فى نوفمبر الماضي واشار عبد المنعم الى انه ستقام منافسات دور ال16 على ملاعب الأندية المذكورة اولا كالتالى :

-سبورتنج فى مواجهة دلفى

-هليوبوليس مع الأهلى

-اتحاد الشرطة مع الشمس

-البنك الأهلى مع الجزيرة

-اصحاب الجياد مع سموحة

-طلائع الجيش مع الطيران

-الزهوى مع العبور -القناة مع الزمالك

على جانب آخر تحدد أن تقام مباريات كاس السوبر المحلي

المصري للسيدات

بين الأهلي وسموحة فى التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز صالةحسن مصطفى باكتوبر

وتقام مباراة سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري

وتقام مباراة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج فى التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل على نفس الصالة

ويقام سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر وذلك وفقا للائحة الاتحاد المصري.