شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يرفع راية التحدي مع منتخب الشباب: مجموعتنا الأقوى في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 أسامة نبيه، عن مجموعة الفراعنة، في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، بعد اجراء القرعة ظهر اليوم الخميس.

وقال نبيه للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "مجموعتنا هي الأقوى في البطولة، لكننا نثق في أنفسنا ولاعبينا وإمكانياتنا، ولدينا تحدٍ صعب في كوت ديفوار".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: "نستعد للبطولة بشكل جيد، بالعمل والمجهود والعرق، قادرون على الوصول لكأس العالم".

واختتم نبيه: "المرحلة المُقبلة تتطلب تكاتفا من الجميع، لأن البطولة صعبة خاصةً بعد تغيير خريطة الكرة الأفريقية خلال السنوات الماضية".

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت الخميس عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

المنتخبات المتأهلة لهذه البطولة هي: مصر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، وزامبيا، بالإضافة إلى منتخب متأهل من تصفيات وسط أفريقيا.

بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 13 فريقًا، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو 2025، سيتأهل من هذه البطولة أفضل 4 منتخبات إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 ، وستقام بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.