شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف رجل مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد عاطف لاعب مودرن سبورت على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في اللقاء الذى انتهى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين.

انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

وبهذه النتيجة ، يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وخسر فى مثلها وتعادل في خمس مباريات.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان، والوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال، وفي الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن".

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش: "حراسة المرمى: عماد السيد، والدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - عمرو طارق - أحمد متعب، والوسط: على حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب، والهجوم: يسري وحيد - جودوين شيكا".