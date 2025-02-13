شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى والاتحاد السكندرى قبل مواجهتهما بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ومحمد إسماعيل مدرب إنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

تشكيل إنبى لمواجهة الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد.

الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – زياد كمال - مصطفي شكشك.

الهجوم: أحمد حواش – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبى

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

الدفاع: محمد المغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن.

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري.

الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.