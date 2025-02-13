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تشكيل إنبى والاتحاد السكندرى قبل مواجهتهما بالدورى

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تشكيل إنبى والاتحاد السكندرى قبل مواجهتهما بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 13 فبراير 2025 06:44 م

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ومحمد إسماعيل مدرب إنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الممتاز "دورى Nile".

تشكيل إنبى لمواجهة الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.
الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد.
الوسط: مصطفى دويدار – محمد ناصر – زياد كمال - مصطفي شكشك.
الهجوم: أحمد حواش – أحمد أمين قفة – محمد حتحوت.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبى

حراسة المرمى: صبحي سليمان.
الدفاع: محمد المغربي - عبد الله بكري – محمود شبانة – أحمد أيمن.
الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – سمير فكري.
الهجوم: هشام عادل – شكري نجيب – عمرو جمعة.

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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