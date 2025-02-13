شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على تليفونات بني سويف 5-1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

جاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول ، حيث تقدم صلاح محسن للمصري بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة ، فيما أضاف جون ايبوكا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر قبل دقيقتين من الهدف الثالث الذي سجله أحمد القرموطي ، ونجح الوافد الجديد أحمد علي عامر في وضع بصمته الأولى مع أبناء بورسعيد باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة عشر ، وينجح فريق التليفونات في احراز هدفه الوحيد في الدقيقة الثامنة والعشرين قبل أن يحرز صلاح محسن هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الخامس في الدقيقة الحادية والأربعين، وفي الشوط الثاني يدفع الكابتن علي ماهر بعدد كبير من لاعبيه للاطمئنان عليهم واكسابهم لحساسية المباريات دون جديد على صعيد الأهداف لتنتهي المباراة بفوز المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

مثّل فريق المصري البورسعيدي خلال المباراة كل من محمد شحاته لحراسة المرمى، أحمد عيد ، محمد دبش ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، مصطفى أبو الخير ، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، صلاح محسن ، أحمد علي عامر ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما شهد الشوط الثاني الدفع بالحارس الشاب محمد محسن وأحمد فؤاد وحمادة هلال وحسن علي وأمادو با ومحمد مخلوف وسامادو وليستويل أمانكونا وأحمد شرف وبابا بادجي.