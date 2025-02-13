شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد و«القلعة الحمراء» تعلن موعد بدء تنفيذ المشروع والان مع تفاصيل الخبر

تسلم النادي الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة ، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.

وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام مساء غدٍ بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، بحضور مجلس إدارة الأهلي ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية التي تم توجيه الدعوة إليها.

من ناحية أخرى ، اسنقبل خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، كريستيان ڤييري نجم منتخب إيطاليا الأسبق في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة ، وتواجد نجم يوفنتوس وأنتر ولاتسيو السابق في ملعب التتش والتقط صوراً تذكارية مع قميص النادي الأهلي رفقة مرتجي وكذلك طارق قنديل ومحمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة.

ويُقيم الأهلي حفل عالمي بمناسبة وصول كأس العالم للأندية غداً ، الجمعة، في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.