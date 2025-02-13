شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

وبهذه النتيجة ، يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وخسر فى مثلها وتعادل في خمس مباريات.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي ..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

وفي الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش ..

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - خالد سطوحي - عمرو طارق - أحمد متعب

خط الوسط: على حمدي - حامد الجابري - إسلام محارب

خط الهجوم: يسري وحيد - جودوين شيكا

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شعبان - عماد فتحي - رجب عمران - فريد شوقي - أحمد الشيخ - معاذ الحناوي - أحمد سمير - حميد ماو - محمد هاني