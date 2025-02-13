شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الإسماعيلي فرصة الأهلي لتجهيز أشرف داري قبل قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أصبح المغربي أشرف داري لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر الدوري، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويرغب الأهلي في إشراك أشرف داري بمباراة الإسماعيلي حتى يكون جاهزا لمباراة القمة أمام الأهلي يوم 22 فبراير الجاري.

اقترب المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، من دخول قائمة فريقه استعدادا لخوض مباراته أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وبات أشرف داري جاهزا من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في المباريات بعدما انتظم في التدريبات الجماعية منذ أسبوع، وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وتعويض النقص العددي في قلب الدفاع، لاسيما مع إصابة ياسر إبراهيم وغياب مصطفى العش مدافع الفريق الذي تعرض للطرد فى مباراة غزل المحلة أمس.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، من أجل معرفة تطورات ملف اللاعبين المصابين، ومن سيكون جاهزا منهم للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد أنهى أكثر من لاعب برنامجه التأهيلي ويترقب دخول قائمة المباريات والمشاركة في المباريات.