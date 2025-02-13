شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي يستقبل كريستيان ڤييري نجم منتخب إيطاليا الأسبق في الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسنقبل خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، كريستيان ڤييري نجم منتخب إيطاليا الأسبق في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة ، وتواجد نجم يوفنتوس وأنتر ولاتسيو السابق في ملعب التتش والتقط صوراً تذكارية مع قميص النادي الأهلي رفقة مرتجي وكذلك طارق قنديل ومحمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة.

ويُقيم الأهلي حفل عالمي بمناسبة وصول كأس العالم للأندية غداً ، الجمعة، في معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر

على صعيد متصل ، نشر جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه على موقع تبادل الصور "انستجرام" صورة من خبر الأهلي عبر موقعه الرسمي أعلنه ، أكد فيه وصول وفد «فيفا» الرسمي إلى القاهرة بصحبة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA 2025 ، واعتذر جيانى إنفانتينو عن عدم حضور الحفل بسبب ارتباطه بالتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا التوقيت..وكان الأهلى قد وجه دعوة رسمية لرئيس فيفا لحضور هذا الحدث العالمى، حيث حرص مسئولو القلعة الحمراء على توجيه الدعوة للكثير من الشخصيات البارزة فى الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث العالمي، في مقدمتهم إنفانتينو الذى اعتذر عن عدم الحضور خلال الساعات الماضية.

كما وجه النادي الأهلي الدعوة للجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر ريئسى النادي السابقين للتواجد في هذا الاستقبال.



المهندس خالد مرتجي مع كريستيان ڤييري



المهندس خالد مرتجي يستقبل كريستيان ڤييري لاعب ايطاليا السابق



خالد مرتجي خلال استقبال كريستيان ڤييري



خالد مرتجي يستقبل نجم ايطاليا السابق كريستيان ڤييري



خالد مرتجي يستقبل كريستيان ڤييري في الاهلي



خالد مرتجي يستقبل كريستيان ڤييري نجم منتخب أيطاليا السابق



خالد مرتجي يستقبل كريستيان ڤييري



خالد مرتجي يستقبل نجم ايطاليا الأسبق كريستيان ڤييري



كريستيان ڤييري بجوار دولاب بطولات الأهلي



طارق قنديل يستقبل كريستيان ڤييري



محمد سراج الدين يستقبل كريستيان ڤييري



كريستيان ڤييري



كريستيان ڤييري في الاهلي