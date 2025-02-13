شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة الحدود و فاركو 30 دقيقة في الجولة الـ14 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تقديم موعد مباراة حرس الحدود أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل 16 فبراير ، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لدوري نايل لتقام في السادسة و النصف مساء بدلاً من السابعة.

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف فريق بيراميدز كل من أحمد عاطف "قطة" فى الدقيقة 14، وأضاف مصطفى فتحى الهدفين الثانى في الدقيقة 82، وسجل الثالث للفريق السماوى يوسف أوباما فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة 18 محتلا بيها المركز السابع.

بينما حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.