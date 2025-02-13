شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحق بن شيخة يظهر في ستاد السلام لمتابعة مودرن سبورت أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني الجديد لفريق مودرن سبورت في مدرجات ستاد السلام لحضور مباراة طلائع الجيش المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ووصل الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق شبيبة القبائل الجزائرى إلى القاهرة أمس الأربعاء، لتولى القيادة الفنية لفريق مودرن سبورت خلفا للمدرب الفرنسي فرانك دوما.

وكان عبد الحق شيخة فسخ تعاقده مع فريق شبيبة القبائل الجزائري يناير الماضي بعدما قدم استقالته، حيث قاد صاحب 61 عامًا الفريق الجزائرى فى 15 مباراة، بواقع 14 مباراة في الدوري الجزائري، وواحدة في كأس الجزائر.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط.