شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة عماد سليمان خلفا لحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، على تولي عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة بـ نادى الإسماعيلي، القيادة الفنية للفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وأصبح الجهاز الفني للإسماعيلي كالتالي: عماد سليمان مديرا فنيا، أحمد العجوز مدربا عاما ومديرا للكرة، أحمد قناوي مدرب مساعد، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

وقدم حمد إبراهيم اعتذارا لمجلس إدارة الإسماعيلى عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للدراويش بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة عشرة من الدورى.

ووجه مجلس إدارة الإسماعيلى، الشكر للجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم بالكامل، على أن يستكمل عماد سليمان مهمة الفريق من مقعد المدير الفني بمساعدة أحمد العجوز.