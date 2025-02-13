شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حمد إبراهيم مع الإسماعيلى بعد استقالته؟ .. 3 انتصارات و12 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل حمد إبراهيم عن تدريب فريق الإسماعيلى، بعدما قدم استقالته بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة من دورى nile.

ووافق مجلس الإسماعيلى على استقالة حمد إبراهيم، وأسند المهمة مؤقتا لعماد سليمان لقيادة الفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل في الدورى.

ونستعرض أرقام حمد إبراهيم مع الإسماعيلى بعد رحيله..

قاد الفريق: 13 مباراة

فاز: 3 لقاءات

تعادل: 3 مباريات

خسر: 7 مواجهات

سجل: 9 أهداف

استقبل: 13 أهداف

عدد النقاط: 12 نقطة

يستعيد فريق الإسماعيلى، خدمات الفلسطيني خالد النبريصى مهاجم الفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وغاب خالد النبريصى عن الإسماعيلى أمام الجونة في المباراة التي خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، والتي جمعتهما على استاد خالد بشارة في الجولة الـ13 من الدورى، بسبب إجهاد عضلى.

وفضل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى إراحته أمام الجونة من أجل عدم تفاقم إصابته نظرا لحاجة الفريق لخدماته أمام الأهلى والمصرى في الجولتين القادمتين.

ويشارك خالد النبريصى بشكل طبيعى في مران الإسماعيلى استعدادا للأهلى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة.