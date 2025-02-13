شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة بعد الرحيل من الأهلي : "إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود كهربا لاعب الاهلي السابق ، الشكر الي مجلس إدارة النادي وزملائه في الفريق ، علي فترة تواجده في القلعة الحمراء، وذلك بعد رحيل إلي نادي الاتحاد الليبي بشكل رسمي .

‎وكتب كهربا علي صفحته الشخصية بالفيس بوك ، "أشكر مجلس اداره النادي الاهلي و زملائي علي الدعم و المسانده طول فتره تواجدي في النادي وللجمهور النادي الاهلي كنتم دائماً الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات و دعمكم في الأوقات الصعبة و هتافاتكم طول فتره تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحله البراعم والناشئين ثم العوده للفريق الاول . أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة و أعدكم أنني سأظل دائماً فخوراً بأنني كنت جزء من هذا النادي و جزء من عائلتكم الكبيرة، ‎إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي"

أعلن نادي الاتحاد الليبي مساء الأربعاء، عن تفعيل بند الشراء في عقد إعارة المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي.