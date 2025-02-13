شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة بعد الرحيل من الأهلي : "إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه محمود كهربا لاعب الاهلي السابق ، الشكر الي مجلس إدارة النادي وزملائه في الفريق ، علي فترة تواجده في القلعة الحمراء، وذلك بعد رحيل إلي نادي الاتحاد الليبي بشكل رسمي .
وكتب كهربا علي صفحته الشخصية بالفيس بوك ، "أشكر مجلس اداره النادي الاهلي و زملائي علي الدعم و المسانده طول فتره تواجدي في النادي وللجمهور النادي الاهلي كنتم دائماً الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات و دعمكم في الأوقات الصعبة و هتافاتكم طول فتره تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحله البراعم والناشئين ثم العوده للفريق الاول . أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة و أعدكم أنني سأظل دائماً فخوراً بأنني كنت جزء من هذا النادي و جزء من عائلتكم الكبيرة، إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي"
أعلن نادي الاتحاد الليبي مساء الأربعاء، عن تفعيل بند الشراء في عقد إعارة المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي.
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