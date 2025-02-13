شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يقود تدريب الزمالك غدا استعدادا لبتروجت بديلا لجروس والان مع تفاصيل الخبر

يقود البرتغالى جوزيه بيسيرو تدريب فريق الزمالك غدا ، خلفا للسويسرى جروس الذى يرحل عن تدريب الفريق، وودع اللاعبين اليوم خلال المران.

ومن المقرر أن يظهر بيسيرو غدا في التدريبات، مع عقد جلسة مع اللاعبين للتعرف عليهم ،وتسلم مهمته رسميا مع الأبيض.

ومن المقرر أن تكون مباراة بتروجت هي الأولى لبيسيرو مع الزمالك بعد الاتفاق معه على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف، مع وجود شرط جزائى 3 أشهر في عقد المدرب الجديد، والذى يصل راتبه إلى 10 الف دولار.

ويعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لفسخ التعاقد بالتراضى وذلك بعد التوصل لاتفاق مع البرتغالى بيسيرو لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وتاتى الجلسة مع جروس للتوصل الى اتفاق لفسخ العقد خاصة وأن العقد به شرط جزائى قيمته 170 الف دولار، وذلك بخلاف 60 ألف دولار جزء من قيمة راتبه مع الفريق.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.