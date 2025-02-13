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غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

الثلاثاء 18 فبراير طلائع الجيش مع زد 4 مساء

الاتحاد مع الجونة 7 مساء

مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء

الاثنين 17 فبراير سيراميكا مع إنبى 4 مساء

حرس الحدود مع فاركو 7 مساء

الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء

سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء

الأحد 16 فبراير الزمالك مع بتروجت 4 مساء

جاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات