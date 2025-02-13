شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري للموسم الجاري 2024 – 2025 ، عبر موقع tazkarti.com.
جاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى كالتالي:
الأحد 16 فبراير
الزمالك مع بتروجت 4 مساء
سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء
الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء
حرس الحدود مع فاركو 7 مساء
الاثنين 17 فبراير
سيراميكا مع إنبى 4 مساء
مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء
الاتحاد مع الجونة 7 مساء
الثلاثاء 18 فبراير
طلائع الجيش مع زد 4 مساء
غزل المحلة مع المصرى 7 مساء
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