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تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري

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تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ14 للدوري المصري للموسم الجاري 2024 – 2025 ، عبر موقع ‏tazkarti.com.

جاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى كالتالي:

الأحد 16 فبراير
الزمالك مع بتروجت 4 مساء

سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء

الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء

حرس الحدود مع فاركو 7 مساء

الاثنين 17 فبراير
سيراميكا مع إنبى 4 مساء

مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء

الاتحاد مع الجونة 7 مساء

الثلاثاء 18 فبراير
طلائع الجيش مع زد 4 مساء

غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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