شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش في الجولة الـ13 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل اللاعبين أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري دوري نايل 2024 - 2025.

وكان مودرن سبورت قد أعلن عن رحيل المدرب فرانك دوما من تدريب الفريق اليوم، وذلك بسبب سوء النتائج وتراجع الأداء بالدوري المصري، ويتولى أحمد صالح المهمة بدلًا منه اليوم.

مودرن سبورت يحتل المركز الأخير في الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة واحدة وتعادل 4 مواجهات وتلقى 7 هزائم.

تشكيل مودرن سبورت اليوم أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

وفي الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.