شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يودع لاعبي الزمالك فى التدريبات وهذه رسالته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض ودع اللاعبين فى مران اليوم الخميس قبل مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن جروس تبادل السلامات مع اللاعبين فى مران الخميس وأخبرهم أن اليوم هو التدريب الأخير له فى القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن جروس أبلغ اللاعبين بسعادته بالفترة القصيرة التى قضاها معهم وطالبهم بمواصلة الانتصارات والاستمرار على نفس الحماس.

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لفسخ التعاقد بالتراضى وذلك بعد التوصل لاتفاق مع البرتغالى بيسيرو لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وتاتى الجلسة مع جروس للتوصل الى اتفاق لفسخ العقد خاصة وأن العقد به شرط جزائى قيمته 170 الف دولار، وذلك بخلاف 60 ألف دولار جزء من قيمة راتبه مع الفريق.

ويسعى مسئولو الزمالك التوصل إلى اتفاق مع جروس بالحصول على جزء من المبلغ، وحال الرفض يتم العرض عليه البقاء كمديرا رياضيا ، وحال التمسك بالحصول مستحقاته يتم سداد الأموال كاملة .