شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يعلن رحيل حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، اجتماعا طارئا لبحث تراجع نتائج فريق الكرة بالنادي مؤخرا، حيث قرر المجلس توجيه الشكر للجهاز الفني الحالي بقيادة حمد إبراهيم .

كما قرر المجلس تعيين جهاز فني مؤقت يضم كلا من،عماد سليمان، مديرا فنيا، وكابتن أحمد العجوز، مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوي مدربا، وكابتن أحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان، المسئولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد وذلك نظرا لضيق الوقت.