شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تأهيل شلبى وفتوح ..وتدريبات خاصة لعواد وصبحى قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل أن يخوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية.

ويغيب مصطفى شلبي عن الزمالك في مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الظهير الأيسر تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويعاني فتوح من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريباات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خاصة، في صالة الجيمانيزيوم، قبل أن يخوض تدريبات بالركض حول الملعب بجانب بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، في ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية.

ويغيب مصطفى شلبي عن الزمالك في مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعلى مستوى حراسة المرمى ، أدى محمد عواد تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران، كما خاض عواد تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم لرفع معدلات اللياقة البدنية في ظل غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وفي نفس الوقت خاض الثنائي محمد صبحي ومحمود الشناوي حارسي مرمى الفريق تدريبات خاصة قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.