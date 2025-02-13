أحمد الكأس : قرعة أمم أفريقيا للناشئين قوية والجميع يبحث عن اللقب

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أن المنافسة في بطولة الأمم الأفريقية للناشئين ليست سهلة، والجميع يبحث عن اللقب.

أضاف المدير الفني لمنتخب الناشئين في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "جميع المنتخبات قوية وفرصهم متساوية في حصد اللقب، ونحترم جميع المنتخبات".



أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما التي أقيمت اليوم الخميس منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب أفريقيا وبوركينافاسو وصاحب المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا.

بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما سيتنافس بها 16 فريقا وستقام خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل بالمغرب، وسيتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق.

ويتأهل من تلك البطولة 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي تضم 48 فريقا، والتي ستقام في قطر في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر من العام الحالي.

وتشمل المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025 كلا من: (مصر - المغرب - أنجولا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - - جامبيا - مالي - السنغال - الصومال - جنوب أفريقيا - تنزانيا - تونس - أوغندا - زامبيا - المركز الأول بتصفيات وسط أفريقيا - الثاني بتصفيات وسط أفريقيا).