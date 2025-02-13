شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الزمالك مع بيسيرو وموقف جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة فى نادى الزمالك، بعدما توصل مجلس إدارة الزمالك لاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة خلفا للسويسرى كريستيان جروس.

كيف بدأت مفاوضات الزمالك مع البرتغالى بيسيرو؟

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى، لتولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم اقتناع المسئولين بمستوى الفريق تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس.

وشهدت الساعات الماضية عدة جلسات زووم مع عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق، وتم التوصل لاتفاق مع بيسيرو على كافة تفاصيل التعاقد.

متى يصل بيسيرو لمصر لإتمام اتفاقه مع الزمالك؟

يصل البرتغالى جوزيه بيسيرو إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتولى تدريب الزمالك خلفا للسويسرى كريستيان جروس، بعد ترحيب المدرب بالعودة مرة أخرى للعمل في مصر، حيث سبق لبيسيرو تدريب فريق الأهلى عام 2015، و كانت آخر محطة تدريبية له مع منتخب نيجيريا حيث قادهم لنهائى كاس الأمم الأفريقية 2023.

ماذا اتفق بيسيرو مع الزمالك بخصوص الجهاز المعاون؟

كشف مصدر بـ الزمالك أن البرتغالى جوزيه بيسيرو سوف يستقدم الجهاز المعاون له في تدريب الفريق، على أن يتكون من 4 أفراد معه وهم مدرب مساعد، ومدرب حراس، بالإضافة إلى محلل أداء ومخطط أحمال، بالإضافة لمدرب مصري وتشير الاتجاهات إلى أيمن عبد العزيز.

ما موقف الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس؟

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لفسخ التعاقد بالتراضى وذلك بعد التوصل لاتفاق مع البرتغالى بيسيرو لتدريب الفريق الفترة المقبلة.

وتأتى الجلسة مع جروس للتوصل الى اتفاق لفسخ العقد خاصة أن العقد به شرط جزائى قيمته 170 الف دولار، وذلك بخلاف 60 ألف دولار جزء من قيمة راتبه مع الفريق.