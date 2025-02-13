شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بيسيرو إلى القاهرة لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري جروس، و الذى ودع اللاعبين خلال تدريب اليوم.

ومن المقرر أن يصل بيسيرو إلى القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم، على أن يوقع على العقود فور وصوله وعقد جلسة مع مسئولي الزمالك.

كشف مصدر بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض ودع اللاعبين فى مران اليوم الخميس قبل مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن جروس تبادل السلامات مع اللاعبين فى مران الخميس وأخبرهم أن اليوم هو التدريب الأخير له فى القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن جروس أبلغ اللاعبين بسعادته بالفترة القصيرة التى قضاها معهم وطالبهم بمواصلة الانتصارات والاستمرار على نفس الحماس.