شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 13- 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 - 2 - 2025 ، العديد من الأخبار ، منها ، الزمالك يتفق مع بيسيرو لتدريب الفريق ..كأس العالم للأندية في مقر الأهلي.

تمت.. تفاصيل عقد بيسيرو مع الزمالك لمدة موسم ونصف

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري جروس، و الذى ودع اللاعبين خلال تدريب اليوم.

شاهد كأس العالم للأندية بصحبة نجوم الأهلى

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صوراً للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية في ملعب التتش بالجزيرة رفقة لاعبي الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، ولاعبي الفريق والجهاز الإداري.

تعرف على الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة عماد سليمان خلفا لحمد إبراهيم

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، على تولي عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة بنادى الإسماعيلي، القيادة الفنية للفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

مران الزمالك.. تأهيل شلبى وفتوح ..وتدريبات خاصة لعواد وصبحى قبل مواجهة بتروجت

خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أسامة هلال يقترب من تولي منصب مدير لجنة الاسكاوتنج بالأهلي

اقترب أسامة هلال عضو لجنة الاسكاوتنج في النادي الأهلي من تولي منصب مدير اللجنة في الهيكلة الإدارية الجديدة، التي يعكف على وضعها المدير الرياضي بالنادي في الوقت الراهن.

جروس يودع لاعبي الزمالك فى التدريبات وهذه رسالته الأخيرة

كشف مصدر بنادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض ودع اللاعبين فى مران اليوم الخميس قبل مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري.

مصر تواجه المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا في كأس الأمم تحت 20 عامًا

أوقعت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت اليوم الخميس عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.